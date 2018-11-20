Юмористы Узбекистана и Таджикистана выступят на международном фестивале юмора в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте во Дворце кино им. Алишера Навои (бывш. Панорамный) 1 декабря текущего года состоится I международный фестиваль юмора “Великий Шелковый Смех”.

Как сообщили организаторы, в формате конкурса среди лучших юмористических коллективов Узбекистана и Таджикистана.

В рамках фестиваля будут определены лучшие юмористы в таких категориях как: Stand Up, эстрадные миниатюры, эстрадные юмористические номера, юмористическое видео, музыкальный юмористический номер.