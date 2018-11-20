В Алматы и Астане с начала ноября зарегистрированы 12 случаев заболевания корью

CA-NEWS (KZ) - В городах Алматы и Астана регистрируются случаи заболевания корью. Об этом стало известно на заседании штаба Министерства здравоохранения Казахстана по профилактике инфекционных заболеваний.

По данным заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Лауры Ахметниязовой, эпидситуация в республике по большинству инфекционных заболеваний стабильная, не зарегистрированы случаи заболевания по 15 нозологиям таких как чума, брюшной тиф, пастереллез, легионеллез, дифтерия, полиомиелит и другие.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года снижена заболеваемость по 21 инфекционному заболеванию, в том числе кожным лейшманиозом в 6,3 раза, гименолипедозом - на 48%, лямблиозом - на 15%, ОРВИ - на 13%, бруцеллезом - на 12,7 %, дизентерией - на 11%, энтеробиозом - на 7%, туберкулезом органов дыхания - на 6%.

В настоящее время в стране регистрируются случаи кори. За истекший период 2018 года зарегистрировано 26 подтвержденных случаев, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай (80,7%). Регистрация кори отмечена в Акмолинской – 2 случая (регистрация в апреле); Жамбылской - 2 (в сентябре); Северо-Казахстанской областях – 1 (в октябре); городе Алматы – 15 случаев (в сентябре – 2, октябре – 7, ноябре - 6); Астане - 6 случаев (в ноябре). Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей – 76,9% (20 из 26 случаев).

В очагах инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, непривитых против кори. Кроме того, с целью раннего выявления больных с подозрением на корь, проводится медицинское наблюдение за контактными.

Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По данным Всемирной организации здравоохранения, у 10% детей с недостаточностью питания и при отсутствии надлежащей медицинской помощи заболевание заканчивается смертельным исходом.