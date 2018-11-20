В Душанбе прибыл спикер законодательной палаты парламента Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Председатель законодательной палаты Олий Мадждиса (парламента) Узбекистана Нурдинжон Исмоилов прибыл накануне вечером в Душанбе с трехдневным официальным визитом.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Мухаммадато Султонов, в столичном аэропорту высокого гостя встретил спикер Маджлиси намояндагон Шукурджон Зухуров.

По словам М.Султонова, в ходе визита состоится встреча Нурдинжона Исмоилова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, спикером Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым, спикером Маджлиси намояндагон Шукурджоном Зухуровым.

Ожидается, что в рамках визита председатель законодательной палаты Узбекистана посетит национальный музей, «Кохи Навруз», предприятие Талкокабель», Нурекскую ГЭС, парк дружбы имени Алишера Навои и Абдурахмони Джоми.