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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан принял Международный инвестиционный форум в сфере туризма

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте стартовал первый международный инвестиционный форум в сфере туризма, который продлится до 22 ноября в выставочном комплексе «Узэкспоцентр».

На площадке встретятся более 300 участников из 48 стран, среди которых инвесторы, представители международных финансовых институтов и организаций туристской сферы, эксперты и специалисты туристической отрасли, руководители крупных отечественных и зарубежных компаний.

На сегодняшний день крупные иностранные инвестиционные компании Турции, Китая, Индии, ОАЭ, Сингапура, России и других стран уже проявили интерес к развитию совместных проектов в создании различных инфраструктурных туристических объектов в Узбекистане, сообщили организаторы.

В рамках мероприятия планируется представить более 500 инвестиционных проектов со всех регионов Узбекистана, среди которых такие проекты как свободно-туристские зоны «Чарвак», Samarkand city, «Кадимий Бухоро», малые туристские зоны в Сурхандарьинской области, а также проекты Olmazor City и Farg‘ona yo‘li. Среди проектов заявлены гостиничные и торговые комплексы, курортные зоны, оздоровительные центры, тематические парки, рестораны, агро-туристические кемпинги.

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