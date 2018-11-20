Около 20 казахстанцев, уехавших на заработки в Чехию, стали жертвами мошенников

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы, уехавшие на заработки в Чехию, стали жертвами мошенников.

По данным Министерства иностранных дел РК, мошенники через подставные фирмы в Казахстане предоставили около 20 гражданам республики туристические визы, которые не дают права трудоустройства в Чехии, не могут быть продлены или переоформлены. Пострадавшие оказались в затруднительном положении, неторые из них не имели возможности приобрести обратный билет.

В ведомстве призвали граждан быть внимательнее при обращении в фирмы по трудоустройству и помнить, что туристическая виза не может быть использована для трудоустройства в странах Европы.