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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Около 20 казахстанцев, уехавших на заработки в Чехию, стали жертвами мошенников

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы, уехавшие на заработки в Чехию, стали жертвами мошенников.

По данным Министерства иностранных дел РК, мошенники через подставные фирмы в Казахстане предоставили около 20 гражданам республики туристические визы, которые не дают права трудоустройства в Чехии, не могут быть продлены или переоформлены. Пострадавшие оказались в затруднительном положении, неторые из них не имели возможности приобрести обратный билет.

В ведомстве призвали граждан быть внимательнее при обращении в фирмы по трудоустройству и помнить, что туристическая виза не может быть использована для трудоустройства в странах Европы.

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