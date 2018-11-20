РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президентскими школами в Узбекистане будут руководить иностранные специалисты

CA-NEWS (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что президентские школы создаются для выявления талантливой молодежи в каждом регионе республики и предоставления им возможности для развития. Также он отметил, что такими школами будут руководить иностранные специалисты. Об этом сообщила пресс-служба МНО.

Напомним, что на прошлой неделе на состоявшейся в Нукусе встрече с членами парламента, Совета министров Каракалпакстана, главами городов и районов и общественностью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в каждом регионе страны будут организованы президентские школы.

«Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа – президентские школы», – цитировала Шавката Мирзиёева пресс-служба президента.

Мирзияев предложил начать эту работу с Каракалпакстана, школа расположится в Нукусе.

По словам министра народного образования Шерматова, президентские школы будут специализированы на преподавания дисциплин STEAM (Science (наука), Technology (технология), Engineering (инжиниринг), Art (искусство) и Mathematics (математика)). То есть, в президентских школах будут углубленно преподавать такие предметы, как математика, физика, химия, биология и информационные технологии, а также иностранные языки на базе передовых образовательных методологий.

«Иностранные специалисты будут руководить президентскими школами, что должно обеспечить прозрачность отбора учеников в президентские школы и качество всего образовательного процесса. Также планируются привлечь иностранных преподавателей и местных высококвалифицированных специалистов, которым будут предложены достойные условия работы», – добавил Шерзод Шерматов.

print
  • Вакансия в АКИpress: Агентство CA-News ищет корреспондента в Бишкеке
  • В Казахстане планируют выделять по $425 млн на ремонт до 5 тыс. км автодорог в год
  • Казахстанский певец спел на свадьбе в окружении вооруженной охраны. МВД проводит проверку
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×