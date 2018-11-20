Президентскими школами в Узбекистане будут руководить иностранные специалисты

CA-NEWS (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что президентские школы создаются для выявления талантливой молодежи в каждом регионе республики и предоставления им возможности для развития. Также он отметил, что такими школами будут руководить иностранные специалисты. Об этом сообщила пресс-служба МНО.

Напомним, что на прошлой неделе на состоявшейся в Нукусе встрече с членами парламента, Совета министров Каракалпакстана, главами городов и районов и общественностью президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в каждом регионе страны будут организованы президентские школы.

«Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа – президентские школы», – цитировала Шавката Мирзиёева пресс-служба президента.

Мирзияев предложил начать эту работу с Каракалпакстана, школа расположится в Нукусе.

По словам министра народного образования Шерматова, президентские школы будут специализированы на преподавания дисциплин STEAM (Science (наука), Technology (технология), Engineering (инжиниринг), Art (искусство) и Mathematics (математика)). То есть, в президентских школах будут углубленно преподавать такие предметы, как математика, физика, химия, биология и информационные технологии, а также иностранные языки на базе передовых образовательных методологий.

«Иностранные специалисты будут руководить президентскими школами, что должно обеспечить прозрачность отбора учеников в президентские школы и качество всего образовательного процесса. Также планируются привлечь иностранных преподавателей и местных высококвалифицированных специалистов, которым будут предложены достойные условия работы», – добавил Шерзод Шерматов.