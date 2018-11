В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в больнице: четверо погибших, включая стрелка

CA-NEWS (CA) - Вооруженный мужчина открыл стрельбу в больнице в Чикаго. По последним данным, в результате погибли четыре человека: две сотрудницы больницы, полицейский и сам стрелок, сообщает Би-Би-Си.

«Чикаго потерял врача, фармацевта и полицейского. Все они выполняли свою работу, занимались любимым делом», - отметил мэр Чикаго Рам Эмануэль.

Как сообщил представитель местной полиции, нападавший погиб в ходе перестрелки. Пока неясно, совершил ли он самоубийство или был застрелен.

Инцидент произошел 19 ноября около 15:00 по местному времени. Полицейские говорят, что стрельба началась с ссоры на парковке, где была убита женщина. Затем мужчина вошел в здание больницы и начал беспорядочную стрельбу.

Предположительно, целью стрелка была женщина, с которой он состоял в отношениях, но его мотивы пока не выяснены.

К зданию быстро прибыла полиция, пациенты и персонал были эвакуированы.

Позднее полиция назвала имя погибшего полицейского: Самюэль Хименес. Он скончался от ранений в больнице.

«Полицейские, которые отреагировали сегодня на стрельбу, спасли много жизней. Погибшая женщина просто выходила из лифта, она ничего не сделала, он просто убил ее. Мы даже не знаем, как много вреда он хотел нанести», - сказал представитель полиции Эдди Джонсон.

Одному из полицейских чудом удалось избежать ранения - пуля попала в его пистолет и не задела его самого, сообщают местные СМИ.

