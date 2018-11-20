8 выпускников школ Казахстана стали победителями Президентской олимпиады по естественным наукам

CA-NEWS (KZ) - В городе Темиртау завершилась XI Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана, олимпиада проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню первого президента и Дню независимости РК. Город выбран не случайно: на Карагандинском металлургическом предприятии начал свою трудовую деятельность Нурсултан Назарбаев.

На первом региональном этапе олимпиады принял участие 2461 выпускник общеобразовательных школ республики. По итогам первого тура 407 выпускников приняли участие в дистанционном этапе олимпиады, который проводился в режиме online. В заключительном этапе олимпиады участвовал 161 школьник.

Решением жюри дипломами I степени и золотыми медалями награждены 8 участников, 12 участников – дипломами II степени и серебряными медалями, 18 - дипломами III степени и бронзовыми медалями.

Наибольшее количество баллов набрали выпускники:- Физико-математического лицея №90 города Алматы Магамед Дошоклоев и Эмиль Омаров;- специализированного лицея «Экономика и бизнес» №24 имени М.Арына для одаренных детей с обучением на трех языках Алматинской области - Нусип Сункар;- специализированного лицея №20 с обучением на трех языках Алматинской области Темирлан Муслимов;- школы-интерната для одаренных детей имени И.Алтынсарина Костанайской области Бекзат Кабенов;- школы-лицея №2 имени Абая города Балхаш Карагандинской области Алтын Аманболды.