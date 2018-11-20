8 выпускников школ Казахстана стали победителями Президентской олимпиады по естественным наукам

CA-NEWS (KZ) - В городе Темиртау завершилась XI Президентская олимпиада по предметам естественно-математического цикла.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана, олимпиада проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню первого президента и Дню независимости РК. Город выбран не случайно: на Карагандинском металлургическом предприятии начал свою трудовую деятельность Нурсултан Назарбаев.
На первом региональном этапе олимпиады принял участие 2461 выпускник общеобразовательных школ республики. По итогам первого тура 407 выпускников приняли участие в дистанционном этапе олимпиады, который проводился в режиме online. В заключительном этапе олимпиады участвовал 161 школьник.
Решением жюри дипломами I степени и золотыми медалями награждены 8 участников, 12 участников – дипломами II степени и серебряными медалями, 18 - дипломами III степени и бронзовыми медалями.Наибольшее количество баллов набрали выпускники:
- Физико-математического лицея №90 города Алматы Магамед Дошоклоев и Эмиль Омаров;
- специализированного лицея «Экономика и бизнес» №24 имени М.Арына для одаренных детей с обучением на трех языках Алматинской области - Нусип Сункар;
- специализированного лицея №20 с обучением на трех языках Алматинской области Темирлан Муслимов;
- школы-интерната для одаренных детей имени И.Алтынсарина Костанайской области Бекзат Кабенов;
- школы-лицея №2 имени Абая города Балхаш Карагандинской области Алтын Аманболды.