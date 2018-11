«Не дайте Трампу увидеть это». Как пользователи Twitter отреагировали на церемонию приветствия президента Таджикистана при запуске Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Церемония приветствия для президента Таджикистана во время открытия Рогунской ГЭС вызвала поток неоднозначной реакции у пользователей Twitter. Некоторые комментаторы предположили, что это могло бы понравиться президенту США Дональду Трампу.

Рахмон вместе со своим сыном проходит по красной дорожке, а перед его ногами десятки девушек, одетых в традиционную одежду, осыпают его путь лепестками роз. А мужчины, также стоявшие вдоль красной дорожки, хлопают в ладоши. Привлекает зрителей щедрая церемония, достойная монархов, отмечается на сайте RT.

Tajikistan's president giving Turkmenistan's president a run for his money in the public displays of adulation sweepstakespic.twitter.com/BGGZERGWdu — max seddon (@maxseddon) 18 ноября 2018 г.

Некоторые пользователи Twitter высмеяли данную церемонию, подшутив, что президент Таджикистана возможно застрял в каком-то времени.

Sometimes it’s like we’ve never evolved. — BananaRepublicofGeorgia (@DaHyundaiLawyer) 18 ноября 2018 г.

Еще один пользователь Twiiter написал, что "Они возможно не знают, что сейчас 2018 год".

They don’t know it’s 2018. — Anonymous White House Official (@EmilyKinder11) 19 ноября 2018 г.

Другие пишут, что не могут поверить своим глазам.

Good god. And they do this with a straight face. — Robert Enns (@Telemanr) 19 ноября 2018 г.

jesus, these are grown men — Jakob Heiden (@Entengummitiger) 19 ноября 2018 г.

А некоторые были больше обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп захочет устроить что-то подобное, если он когда-либо увидит это видео.

«Не позволяйте Дональду Трампу видеть это», - написало несколько человек в комментариях.

Don't let Trump see this! — Grandma (@gammasusan) 19 ноября 2018 г.

Trump's wet dream — (((max))) (@max90069) 18 ноября 2018 г.

Oh no. Now @realDonaldTrump is going to want this public show of fake adulation. — TrumpWorseThanNixon (@gailyRN) 18 ноября 2018 г.

По данным СМИ, подобные обычаи с участием Рахмона довольно распространены в Таджикистане. Лидер, который управлял центральноазиатским государством с 1992 года, также получил несколько титулов, таких как «лидер нации» или «отец-основатель мира и единства».

Напомним, это видео было снято во время запуска Рогунской ГЭС 16 ноября.