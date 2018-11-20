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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Не дайте Трампу увидеть это». Как пользователи Twitter отреагировали на церемонию приветствия президента Таджикистана при запуске Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Церемония приветствия для президента Таджикистана во время открытия Рогунской ГЭС вызвала поток неоднозначной реакции у пользователей Twitter. Некоторые комментаторы предположили, что это могло бы понравиться президенту США Дональду Трампу.

Рахмон вместе со своим сыном проходит по красной дорожке, а перед его ногами десятки девушек, одетых в традиционную одежду, осыпают его путь лепестками роз. А мужчины, также стоявшие вдоль красной дорожки, хлопают в ладоши. Привлекает зрителей щедрая церемония, достойная монархов, отмечается на сайте RT.

Некоторые пользователи Twitter высмеяли данную церемонию, подшутив, что президент Таджикистана возможно застрял в каком-то времени.

Еще один пользователь Twiiter написал, что "Они возможно не знают, что сейчас 2018 год".

Другие пишут, что не могут поверить своим глазам.

А некоторые были больше обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп захочет устроить что-то подобное, если он когда-либо увидит это видео.

«Не позволяйте Дональду Трампу видеть это», - написало несколько человек в комментариях.

По данным СМИ, подобные обычаи с участием Рахмона довольно распространены в Таджикистане. Лидер, который управлял центральноазиатским государством с 1992 года, также получил несколько титулов, таких как «лидер нации» или «отец-основатель мира и единства».

Напомним, это видео было снято во время запуска Рогунской ГЭС 16 ноября.

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