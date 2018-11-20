«Не дайте Трампу увидеть это». Как пользователи Twitter отреагировали на церемонию приветствия президента Таджикистана при запуске Рогунской ГЭС

- Таджикистан, общество
- 13:38, 20 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Церемония приветствия для президента Таджикистана во время открытия Рогунской ГЭС вызвала поток неоднозначной реакции у пользователей Twitter. Некоторые комментаторы предположили, что это могло бы понравиться президенту США Дональду Трампу.
Рахмон вместе со своим сыном проходит по красной дорожке, а перед его ногами десятки девушек, одетых в традиционную одежду, осыпают его путь лепестками роз. А мужчины, также стоявшие вдоль красной дорожки, хлопают в ладоши. Привлекает зрителей щедрая церемония, достойная монархов, отмечается на сайте RT.
Tajikistan's president giving Turkmenistan's president a run for his money in the public displays of adulation sweepstakespic.twitter.com/BGGZERGWdu— max seddon (@maxseddon) 18 ноября 2018 г.
Некоторые пользователи Twitter высмеяли данную церемонию, подшутив, что президент Таджикистана возможно застрял в каком-то времени.
Sometimes it’s like we’ve never evolved.— BananaRepublicofGeorgia (@DaHyundaiLawyer) 18 ноября 2018 г.
Еще один пользователь Twiiter написал, что "Они возможно не знают, что сейчас 2018 год".
They don’t know it’s 2018.— Anonymous White House Official (@EmilyKinder11) 19 ноября 2018 г.
Другие пишут, что не могут поверить своим глазам.
Good god. And they do this with a straight face.— Robert Enns (@Telemanr) 19 ноября 2018 г.
jesus, these are grown men— Jakob Heiden (@Entengummitiger) 19 ноября 2018 г.
А некоторые были больше обеспокоены возможностью того, что президент США Дональд Трамп захочет устроить что-то подобное, если он когда-либо увидит это видео.
«Не позволяйте Дональду Трампу видеть это», - написало несколько человек в комментариях.
Don't let Donald Trump see this...https://t.co/ninSj5ETpK— XLProfessor (@XLProfessor) 18 ноября 2018 г.
Don't let Trump see this!— Grandma (@gammasusan) 19 ноября 2018 г.
Trump's wet dream— (((max))) (@max90069) 18 ноября 2018 г.
Oh no. Now @realDonaldTrump is going to want this public show of fake adulation.— TrumpWorseThanNixon (@gailyRN) 18 ноября 2018 г.
По данным СМИ, подобные обычаи с участием Рахмона довольно распространены в Таджикистане. Лидер, который управлял центральноазиатским государством с 1992 года, также получил несколько титулов, таких как «лидер нации» или «отец-основатель мира и единства».
Напомним, это видео было снято во время запуска Рогунской ГЭС 16 ноября.