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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк выделяет $75 млн на модернизацию среднего образования в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки Казахстана и Всемирный банк запускают проект «Модернизация среднего образования».

По данным пресс-службы ведомтсва, одним из основных направлений проекта является улучшение успеваемости учащихся в сельских общеобразовательных и малокомплектных школах.

Общая стоимость проекта составляет $75 млн. Согласно плану, на эти деньги будут закуплены учебные материалы и мультимедийное оборудование для сельских школ, улучшены образовательные программы, усиление педагогического потенциала сельских учителей, а также будет оказана поддержка для детей с особыми образовательными потребностями.

Отмечается, что запланированные в рамках проекта мероприятия будут способствовать повышению потенциала каждой школы страны, сокращению разрыва в успеваемости школьников и выравниванию качества образования между сельскими и городскими школами. На национальном уровне проект будет способствовать укреплению человеческого капитала для устойчивого развития страны.

«В конечном итоге долгосрочные результаты проекта повысят конкурентоспособность Казахстана и будут иметь положительный социально-экономический эффект для всего общества», - уверяют в Минобразования.

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