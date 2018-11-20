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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Астана признана лучшим городом делового и событийного туризма СНГ

CA-NEWS (KZ) - В Москве 15 ноября прошло вручение ежегодной премии «Business Traveller Russia&CIS Awards2018».

Как сообщает пресс-службы акимата Астаны, мероприятие собрало руководителей международных и российских авиакомпаний, аэропортов, представителей гостиничного бизнеса, промышленных структур, банков, корпораций, топ-менеджмент и глав крупных международных компаний.

По итогам голосования столица Казахстана была удостоена премии в двух номинациях: «Лучшая бизнес-дестинация года» и «Лучший город делового и событийного туризма России и СНГ».

Отмечается, что премия «Business Traveller Awards» ежегодно присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового туризма и вручается издательством лидирующего журнала для бизнес-путешественников «Business Traveller». Лауреатов премии выбирают читатели, а специальная аудиторская компания отслеживает чистоту голосования.

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