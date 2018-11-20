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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Для половины населения мира туалеты - все еще роскошь, - ООН

CA-NEWS (CA) - Около 60 процентов мирового населения либо не имеют туалета дома, либо пользуются туалетами, которые не отвечают элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом напоминают в ООН по случаю Всемирного дня туалета, который отмечается сегодня уже в пятый раз.

Мировому сообществу пока не удается выполнить все задачи, которые включает в себя Цель 6 из 17 Целей в области устойчивого развития, принятых мировыми лидерами в 2015 году на ближайшие 15 лет. В числе поставленных задач - «обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении».

На сегодняшний день статистика неутешительная: в мире проживают 4,5 миллиарда человек, которые не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии, причем 892 миллиона до сих пор вынуждены справлять нужду на открытом воздухе. В трети школ по всему миру вообще нет уборных, а 900 миллионов школьников не могут вымыть руки после похода в туалет, что ведет к распространению болезней. Все это имеет катастрофические последствия для человеческого здоровья, достоинства и безопасности, для окружающей среды и социально-экономического развития. Во многих странах, женщины и девушки, которые по нужде уходят в заросли или в лес, подвергаются сексуальному насилию. Если нет туалета в школе, то дети, особенно девочки, из стеснения не приходят на уроки. А для многих школа – не просто образовательное учреждение, но и едва ли не единственное место, где они могут нормально поесть.

В этом году Всемирный день туалета проходит под лозунгом «Когда природа зовет, нам стоит прислушаться». В ООН призывают всерьез заняться поиском решения проблемы санитарии, причем такие решения могут быть полезны для окружающей среды: например, можно использовать обработанные отходы жизнедеятельности человека в качестве удобрений, а также создать необходимые системы очистки и фильтрации воды, чтобы фекалии больше не загрязняли водоемы и не угрожали здоровью человечества.

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