Human Rights Watch призывает Узбекистан прекратить преследования правозащитников

CA-NEWS (UZ) - Акзам Тургунов, бывший политзаключенный и правозащитник, все чаще подвергается надзору со стороны служб безопасности в Ташкенте, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Власти Узбекистана должны прекратить преследование правозащитников, в том числе недавно освобожденных из тюрьмы, и обеспечить их безопасность, заявили 20 ноября Amnesty International, Международное партнерство по правам человека (IPHR), Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет.

Несмотря на значительные позитивные шаги властей по улучшению общей ситуации в области прав человека в Узбекистане, правоохранительные органы активизировали наблюдение за некоторыми правозащитниками в последние недели и вмешиваются в их мирную работу в области прав человека. Правительству следует позволить правозащитникам и активистам выполнять свою работу без вмешательства или преследования, отмечается в заявлении HRW.

После того, как президент Шавкат Мирзиёев вступил в должность два года назад, правительство предприняло ряд важных позитивных шагов для улучшения ситуации с правами человека в Узбекистане. К ним относятся освобождение заключенных, содержащихся под стражей по политическим мотивам, судебные реформы и принятие указов президента, направленных, среди прочего, на улучшение ситуации для гражданского общества и ослабление ограничений свободы выражения.

Однако за последний месяц службы безопасности и милиция все чаще проводят тщательный надзор за различными правозащитниками, в том числе недавно освобожденными после длительных тюремных заключений. Власти также запугивают тех, кто демонстрирует намерение продолжать свою правозащитную деятельность, в том числе активиста Акзама Тургунова и журналиста Дилмурод Саидова, отмечается в сообщении организации.

Оба были освобождены в течение текущего года после длительных сроков тюремного заключения. Они активно занимаются мониторингом и пропагандой прав человека и стремятся зарегистрировать неправительственную организацию «Восстановление справедливости».

Тургунов рассказал, что впервые заметил, что он находится под наблюдением 15 октября 2018 года, и что наблюдение продолжается, несмотря на заявления официальных лиц Узбекистана о том, что наблюдение прекратилось.

Тургунов рассказал, что давление усилилось, когда он отправился в Париж для участия во Всемирном саммите правозащитников 28 октября. Власти задержали его в Ташкентском аэропорту за два часа до его вылетающего рейса и снова задержали его на час после его возвращения. Он также был вызван в местную прокуратуру в связи с административным правонарушением, которое он предположительно совершил 30 августа, когда фотографировал протест родственников заключенных возле здания Верховного суда.

«Реальное испытание реформ в Узбекистане заключается не в том, как они выглядят на бумаге, а в том, как их переживают отдельные лица, в том числе и бывшие политзаключенные», - сказал Стив Свердлоу, исследователь из Центральной Азии в Хьюман Райтс Вотч. «Правительство Узбекистана должно направить однозначный сигнал всему обществу, включая службы безопасности, о том, что правозащитники играют важную роль в новом Узбекистане и, что они защищены от преследований».