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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде переименовывают «советские» улицы

CA-NEWS (KZ) - В Караганде будут переименованы 6 улиц в районе имени Казыбек би. Они расположены в частном секторе и удалены от центра города.

Как сообщает пресс-служба области, за новые названия проголосовали более 200 горожан. Они согласились с тем, что названия, которые дали улицам во времена Советского Союза, устарели и требуют замены.

Новые названия планируется присвоить улицам Насыпной, Отвальной, Паровозной, Портовской, Пикетной и Пахотной. Теперь они будут называться Жагалау (берег), Талды (роща), Береке (благодать, достаток), Саяхат (путешествие), Самал (прохладный ветерок) и Тумар (талисман, амулет) соответственно.

Ранее в Караганде были переименованы улицы в Октябрьском районе: 3-я Кочегарка - Ардак (уважаемый), Батарейная - Кайнар (источник), Болотная - Бирлик (единство), Коминтерна - Ынтымак (единодушие), Мануфактурная - Ак кайын (белая береза), Пионерская - Саялы (тенистый), Рабкоровская - Серпин (размах), Совхозная - Оркен (стебель, потомство), Социалистическая - Арман (мечта), Торпедная - Арай (заря).

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