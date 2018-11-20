РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане выпущены монеты к Новому году кабана

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «Год кабана» из серии монет «Восточный календарь» из золота и серебра номиналом 500 тенге.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, монеты «Год кабана» являются девятой парой монет, продолжающих данную серию. Идея монеты заключается в ежегодной смене изображения символа года путем перемещения его с внутреннего канта в центр монеты. В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана «Восточный календарь», установленного в городе Алматы.

На лицевой стороне (аверсе) монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изображение солнца и обозначение номинала. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен кабан – символ 2019 года по восточному календарю. По периметру монеты расположены надписи «2019», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» и «ORIENTAL CALENDAR». С внутренней стороны монеты расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Монеты из золота и серебра имеют форму двенадцатигранника. Монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Боковая поверхность (гурт) гладкая без рифлений и надписей. Монеты изготовлены: из золота 999 пробы, масса – 7,78 гр, диаметр описанной окружности – 21,87 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 200 штук; из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1000 штук.

Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка РК на государственном, русском и английском языках. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

print
  • В Конгрессе США создан «Кокус по Узбекистану»
  • В Актобе у подозреваемых в терроризме обнаружены оружие и боеприпасы
  • Казахстанский певец спел на свадьбе в окружении вооруженной охраны. МВД проводит проверку
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×