В Казахстане выпущены монеты к Новому году кабана

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «Год кабана» из серии монет «Восточный календарь» из золота и серебра номиналом 500 тенге.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, монеты «Год кабана» являются девятой парой монет, продолжающих данную серию. Идея монеты заключается в ежегодной смене изображения символа года путем перемещения его с внутреннего канта в центр монеты. В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана «Восточный календарь», установленного в городе Алматы.

На лицевой стороне (аверсе) монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изображение солнца и обозначение номинала. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен кабан – символ 2019 года по восточному календарю. По периметру монеты расположены надписи «2019», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» и «ORIENTAL CALENDAR». С внутренней стороны монеты расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Монеты из золота и серебра имеют форму двенадцатигранника. Монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Боковая поверхность (гурт) гладкая без рифлений и надписей. Монеты изготовлены: из золота 999 пробы, масса – 7,78 гр, диаметр описанной окружности – 21,87 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 200 штук; из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1000 штук.

Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка РК на государственном, русском и английском языках. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.