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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Таджикистана ограблен дом известного священнослужителя

CA-NEWS (TJ) - В Хатлонской области на юге Таджикистана идут поиски грабителей, которые ночью совершили налет на частный дом в Вахшском районе. Жертвой ограбления стал известный священнослужитель Эшони Мухриддин (Хамидов), передает centralasian.org.

Налетчикам удалось обнаружить в доме $6800 и более 40 тыс. сомони (более $4 тыс). Забрав деньги, грабители скрылись.

Шомурод Шарипов, замначальника ГАИ Хатлонской области 18 ноября сообщил, что на территории области разворачивается операция «Аланга» («Пламя») по поиску и задержанию налетчиков. По его словам, на всех дорогах области выставлены дополнительные посты ГАИ и милиции.

Тохир Турсунов, глава джамоата имени Курова в Вахшском района подтвердил, что ограблен дом известного местного священнослужителя Эшони Мухриддина (Хамидова). «Домулла вместе со своим сыном долгие годы преподавали в медресе при Духовном управлении мусульман Хатлонской области. С самого утра у него дома работают следователи»,- сказал наш собеседник.

Тем временем, водители говорят, что такого количества сотрудников милиции и ГАИ на дорогах давно на наблюдали. «Они досконально проверяют каждую машину», - говорят очевидцы.

Ранее появилось сообщение, что сотрудники милиции ведут поиски автомашины «Мерседес», водитель которой якобы совершил наезд на людей. Но местные власти опровергли эту информацию.

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