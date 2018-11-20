На юге Таджикистана ограблен дом известного священнослужителя

- Таджикистан, происшествия
- 16:16, 20 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Хатлонской области на юге Таджикистана идут поиски грабителей, которые ночью совершили налет на частный дом в Вахшском районе. Жертвой ограбления стал известный священнослужитель Эшони Мухриддин (Хамидов), передает centralasian.org.
Налетчикам удалось обнаружить в доме $6800 и более 40 тыс. сомони (более $4 тыс). Забрав деньги, грабители скрылись.
Шомурод Шарипов, замначальника ГАИ Хатлонской области 18 ноября сообщил, что на территории области разворачивается операция «Аланга» («Пламя») по поиску и задержанию налетчиков. По его словам, на всех дорогах области выставлены дополнительные посты ГАИ и милиции.
Тохир Турсунов, глава джамоата имени Курова в Вахшском района подтвердил, что ограблен дом известного местного священнослужителя Эшони Мухриддина (Хамидова). «Домулла вместе со своим сыном долгие годы преподавали в медресе при Духовном управлении мусульман Хатлонской области. С самого утра у него дома работают следователи»,- сказал наш собеседник.
Тем временем, водители говорят, что такого количества сотрудников милиции и ГАИ на дорогах давно на наблюдали. «Они досконально проверяют каждую машину», - говорят очевидцы.
Ранее появилось сообщение, что сотрудники милиции ведут поиски автомашины «Мерседес», водитель которой якобы совершил наезд на людей. Но местные власти опровергли эту информацию.