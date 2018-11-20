Китай возобновил импорт сырья из Монголии

CA-NEWS (MNG) - В связи с решением китайской стороны об ограничении импорта угля из Монголии до февраля 2019 года возникла пробка фур на монголо-китайской границе, и ситуация на порту «Гашуун сухайт» ухудшилась, об этом распространилась информация в СМИ.

Кроме того, на прошлой неделе очередь фур, загруженных углями и направляющих в Китай, достигла 140 километров.

Тогда со стороны компании «Эрдэнэс Монгол» заявило, что возникновение длинной очереди фур на границе не связана с вышеуказанной информацией.

Китайская сторона объяснила причину введения ограничения импорта сырья из Монголии тем, что на порте «Ганц мод» внедряется новая технология под названием «Умный переход», который позволит снизить затраты времени на обслуживание и регистрацию транспортных средств на границе. Так как сегодня на ручное введение данных о грузовом автомобиле в среднем тратится около 30-40 минут.

По словам начальника отдела по вопросам инфраструктуры и логистики компании «Эрдэнэс Монгол» Л.Нямбаяра, за последние несколько дней на дороге «Гашуун сухайт» возникла длинная очередь в 140 км.

«Как только техническая модернизация китайского порта «Ганц мод» завершится, ситуация нормализуется, соответственно увеличится пропускная способность погранпунктов на границе. Китайская сторона находится в процессе внедрения независимой от человеческих факторов электронной системы в работу своего пограничного порта», - заключил он.