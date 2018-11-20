Шавкат Мирзиёев посетит Швейцарию в 2019 году

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 19 ноября, в Берне прошел пятый раунд узбекско-швейцарских политических консультаций.

Делегацию Республики Узбекистан возглавлял заместитель Министра иностранных дел Дилшод Ахатов, делегацию Швейцарской Конфедерации – заместитель государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Обсуждены состояние и перспективные направления активизации двусторонних отношений в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в подготовке и успешном проведении визита в 2019 году Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Швейцарию.

Отдельное внимание было уделено углублению взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой областях. Была подчеркнута готовность сторон к диверсификации взаимных поставок товаров и услуг, проработке совместных инвестиционных проектов, широкому вовлечению в сотрудничество представителей бизнеса двух стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной проблематики.