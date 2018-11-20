РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев посетит Швейцарию в 2019 году

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 19 ноября, в Берне прошел пятый раунд узбекско-швейцарских политических консультаций.

Делегацию Республики Узбекистан возглавлял заместитель Министра иностранных дел Дилшод Ахатов, делегацию Швейцарской Конфедерации – заместитель государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Обсуждены состояние и перспективные направления активизации двусторонних отношений в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в подготовке и успешном проведении визита в 2019 году Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Швейцарию.

Отдельное внимание было уделено углублению взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой областях. Была подчеркнута готовность сторон к диверсификации взаимных поставок товаров и услуг, проработке совместных инвестиционных проектов, широкому вовлечению в сотрудничество представителей бизнеса двух стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной проблематики.

print
  • В Петербурге у родившей по чужим документам гражданки Узбекистана похитили ребенка
  • 13 новых авиарейсов в города Казахстана открыты с начала года
  • Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских граждан, обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×