Спикеры парламентов Таджикистана и Узбекистана обсудили развитие межпарламентских связей

CA-NEWS (TJ) - Председатель парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров принял 20 ноября в Душанбе председателя законодательной палаты Олий Маждиса (парламента) Узбекистана Нурдинжона Исмоилова.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы таджикско-узбекского сотрудничества, в том числе вопросы межпарламентских взаимодействий.

«Мы придаём огромное значение вашему визиту и уверены, что он откроет новую страницу в узбекско-таджикских межпарламентских отношениях и внесёт весомый вклад в укреплении связей между парламентами наших стран», – отметил в начале беседы Шукурджон Зухуров.

«Надеемся, что межпарламентские контакты Таджикистана и Узбекистана впредь будут играть важную роль в укреплении экономической, гуманитарной и культурной составляющих наших отношений, расширении межрегиональных связей», – подчеркнул он.

На встрече спикеров были упомянуты договоренности, достигнутые в ходе взаимных государственных визитов лидеров двух государств – президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Узбекистан и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

По словам Зухурова, за последний год стороны подписали свыше 180 соглашений и контрактов на общую сумму, превышающую 730 миллионов долларов.

В конце встречи стороны выступили за развитие и укрепление таджикско-узбекских межпарламентских связей, способствующих реализации соглашений, достигнутых президентами двух стран.