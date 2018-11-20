В Ташкенте грудной ребенок умер после прививки из-за интоксикации

CA-NEWS (UZ) - В Сергелийском районе Ташкента после вакцинации этим летом погиб двухмесячный Ратмир Хамидуллин, возбуждено уголовное дело, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Как заявила в народную приемную президента мать погибшего ребенка Элеонора Хамидуллина, в поликлинике №10 ее сынишка получил оральную полиомиелитную вакцину и вакцину «Пневмо», после чего его состояние ухудшилось. В реанимации городской детской клинической больницы №3 Ратмир впал в кому и позже скончался в Республиканском научном центре экстренной медпомощи.

В экспертизе заключается, что «если бы была определена правильная динамика болезни у мальчика, поставлен полный клинический диагноз, оказано необходимое медицинское лечение, то была бы возможность спасти жизнь».

В сообщении также отмечается, что к гибели ребенка привело халатное или бессовестное отношение врачей городской детской клинической больницы №3 к своей работе, невыполнение своих профессиональных обязанностей или их невыполнение на должном уровне.