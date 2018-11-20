РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте грудной ребенок умер после прививки из-за интоксикации

CA-NEWS (UZ) - В Сергелийском районе Ташкента после вакцинации этим летом погиб двухмесячный Ратмир Хамидуллин, возбуждено уголовное дело, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Как заявила в народную приемную президента мать погибшего ребенка Элеонора Хамидуллина, в поликлинике №10 ее сынишка получил оральную полиомиелитную вакцину и вакцину «Пневмо», после чего его состояние ухудшилось. В реанимации городской детской клинической больницы №3 Ратмир впал в кому и позже скончался в Республиканском научном центре экстренной медпомощи.

В экспертизе заключается, что «если бы была определена правильная динамика болезни у мальчика, поставлен полный клинический диагноз, оказано необходимое медицинское лечение, то была бы возможность спасти жизнь».

В сообщении также отмечается, что к гибели ребенка привело халатное или бессовестное отношение врачей городской детской клинической больницы №3 к своей работе, невыполнение своих профессиональных обязанностей или их невыполнение на должном уровне.

print
  • В 2020 году около 6,6 тыс. км автодорог в Казахстане будут платными
  • В Конгрессе США создан «Кокус по Узбекистану»
  • В Узбекистане мальчик, в теле которого было найдено 16 иголок, чувствует себя хорошо, - СМИ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×