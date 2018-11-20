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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Порт-Морсби полиция напала на парламент, не получив оплаты за саммит АТЭС

CA-NEWS (CA) - Полиция Папуа-Новой Гвинеи атаковала здание парламента в столице страны Порт-Морсби, требуя компенсации за работу по сопровождению мероприятий в рамках АТЭС, сообщает РИА Новости.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном газетой Post-Courier, ассоциация полицейских выразила свое недовольство после того, как сотрудники безопасности "помогли национальному правительству в проведении успешной конференции АТЭС", но им так и не компенсировали их усилия.

"Это совершенно неприемлемо, что эти усилия не оценены. Признание и благодарность должны быть предоставлены людям, которые заслужили это, и это полиция, военные и офицеры служб безопасности", — заявили полицейские.

По данным газеты, сотрудники безопасности собрались у здания парламента, заблокировали, а затем и атаковали его. На опубликованных изданием фотографиях видно, что поврежден фасад здания, разбиты окна. Как подтверждает газета, во время нападения внутри здания находились министры и местные политики.

Полиция пыталась выйти на контакт с политиками, но безуспешно. Некоторые репортеры местных СМИ в результате атаки получили незначительные травмы. Сообщается, что парламентская сессия началась вопреки случившемуся.

Саммит АТЭС-2018 проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17-18 ноября. Впервые с 1993 года саммит завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа.

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