Казахстан оспорил решение России о введении временного ограничения на транзит мяса курицы из США

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана прокомментировало решение Россельхознадзора о введении временного ограничения на транзит через Россию в республику мяса курицы из США, а также информацию об отсутствии в РК внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров.

По данным ведомства, введение временных ограничений или режима усиленного лабораторного контроля в отношении товаров, подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю, должно сопровождаться подтверждающими материалами (протокол испытаний, акты отбора проб), которые направляются в адрес уполномоченных органов ЕАЭС по каждому выявленному факту. В адрес казахстанской стороны, как отмечает Минсельхоз, подобных материалов со стороны Россельхознадзора не направлялось.

«При вступлении в ВТО Казахстан принял ряд обязательств в части санитарных и фитосанитарных мер. С целью исполнения обязательств РК ввел систему обеспечения прослеживаемости подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров, в отношении которых применяются требования, отличающиеся от требований нормативных актов в сфере ветеринарно-санитарных мер, входящих в Право ЕАЭС, и произведенной из них продукции. Данная система прослеживаемости была внедрена казахстанской стороной на основе функционала действующей с 2010 года Единой автоматизированной системы управления – ЕАСУ.

В Боровом 16 октября 2015 года система была одобрена государствами-членами ЕАЭС: российская сторона одобрила казахстанскую систему прослеживаемости (ЕАСУ) еще 2,5 года назад 12 мая 2016 года, белорусская сторона - 6 мая 2016 года, армянская сторона 1,5 года назад 21 февраля 2017 года», - говорится в сообщении.