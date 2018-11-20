В Алматы сосулька убила женщину
- Казахстан, происшествия
- 16:45, 20 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы сосулька, упавшая с высотного здания, убила 60-летнюю женщину. Происшествие произошло по улице Маркова в Бостандыкском районе города.
По данным станции скорой медицинской помощи, смерть женщины наступила до приезда медиков. У нее зафиксирована открытая черепно-мозговая травма.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. ЧП на данный момент квалифицируется как несчастный случай.
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