В Алматы сосулька убила женщину

CA-NEWS (KZ) - В Алматы сосулька, упавшая с высотного здания, убила 60-летнюю женщину. Происшествие произошло по улице Маркова в Бостандыкском районе города.

По данным станции скорой медицинской помощи, смерть женщины наступила до приезда медиков. У нее зафиксирована открытая черепно-мозговая травма.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. ЧП на данный момент квалифицируется как несчастный случай.