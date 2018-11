Жители Саудовской Аравии в Twitter призывают к бойкоту на отпуск в Турции из-за инцидента с Хашогги

CA-NEWS (CA) - Интернет-пользователи Саудовской Аравии или так называемая «электронная армия» начали массовую кампанию, призывающую соотечественников бойкотировать отпуск в Турцию в связи с усилением давления Турции на Эр-Рияд из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Eurasian Times.

В Twitter записи «Pro-Riyadh» перешли в перегруженность, из-за записей о бойкоте туризма в Турцию, с помощью хэштега #BoycottTurkishTourism.

Аккаунты обвиняют турецкие власти, которые по их словам обманывают мировое сообщество в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Доказательства, указывающие на причастность наследного принца к убийству журналиста — так же подписывается, как подделка.

Хэштег собрал более 50 000 упоминаний в Twitter. Эр-Рияд имеет важное значение для туристического сектора Турции, где в прошлом году её посетило около 650 тыс. туристов из Саудовской Аравии.

Пользователи Twitter так же призывают не ехать в отпуск в Турцию, потому что эти деньги будут использованы для войны против курдов.

