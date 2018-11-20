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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астану с официальным визитом прибыл глава МИД Албании

CA-NEWS (KZ) - В Астану с официальным визитом прибыл министр европейских и иностранных дел Албании Дитмир Бушати.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, в ходе переговоров с главой ведомства Кайратом Абдрахмановым стороны обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества. Перспективными сферами сотрудничества обозначены строительство, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура, логистика и туризм.

Товарооборот между странами остается на низком уровне, и для придания динамики торгово-экономическому сотрудничеству достигнута договоренность об ускорении процесса подписания трех соглашений – о торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Кроме того, в повестке переговоров находятся документы по оказанию взаимной правовой помощи.

Министры также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, такие как терроризм, ядерное вооружение, международная преступность, а также процессы, происходящие в Центральной Азии и Балканском регионе.

По итогам встречи дипломаты подписали протокол о сотрудничестве между Министерствами иностранных дел, а также принят Меморандум о сотрудничестве между торговыми палатами предпринимателей.

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