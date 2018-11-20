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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял главу Нацбанка

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 ноября принял председателя Национального банка Данияра Акишева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава финрегулятора доложил о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и основных показателях экономического развития страны, а также рассказал об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции.

«Первое - это сохранение инфляционного фона в экономике. Мы совместно с правительством ведем работу по недопущению роста цен. Ведется активная работа по выявлению тех рынков, где цены формируются под влиянием субъективных факторов. Второе - ситуация в странах, являющихся нашими торговыми партнерами», - сказал Д.Акишев.

По его словам, текущий уровень цен на энергоносители является приемлемым, что позволяет обеспечивать стабильность обменного курса.

Глава Нацбанка также доложил о состоянии золотовалютных резервов страны. В частности, на конец октября золотовалютные резервы составили $29 млрд, активы национальных фондов в иностранной валюте - около $57 млрд.

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