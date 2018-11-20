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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Акции Nissan резко снизились после задержания председателя совета директоров

CA-NEWS (CA) - Акции Nissan Motor Co снизились более чем на 5 процентов 20 ноября после задержания председателя совета директоров компании Карлоса Гона, которое потрясло деловые круги и поставило под сомнение будущее второго по величине японского автопроизводителя и альянса, в который он входит, сообщает Reuters.

Внутреннее расследование Nissan, основанием для которого послужили данные информатора, показало, что Гон совершил ряд правонарушений, в том числе использовал корпоративные средства в личных целях и занижал данные о своей зарплате в отчетности, сообщила компания в понедельник. Гон задержан и будет уволен с поста председателя совета директоров на этой неделе, говорится в сообщении Nissan.

Гон также является председателем совета директоров и гендиректором Renault, французского партнера Nissan, и председателем совета директоров Mitsubishi Motors Corp, третьего члена альянса.

Согласно заявлению прокуроров, Гон и уполномоченный директор Nissan Грег Келли вступили в сговор и на протяжении пяти лет, начиная с 2010 финансового года, примерно вдвое занижали данные о зарплате Гона, реальный размер которой составлял 9,998 миллиарда иен ($88,9 миллиона).

Гон и Келли никак не комментируют обвинения. Рейтер не смог связаться с ними, чтобы получить комментарий.

Акции Nissan опустились до двухлетнего минимума в 940 иен, но затем восстановили часть потерь, торгуясь у отметки в 950,7 иены.

Бумаги Mitsubishi закрылись снижением на 6,8 процента. Акции Renault 19 ноября подешевели на 8,4 процента.

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