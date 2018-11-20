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  20 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане задержаны подозреваемые в ограблении священнослужителя
Предыстория: На юге Таджикистана ограблен дом известного священнослужителя

CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Хатлона раскрыли преступление по факту грабежа вахшского священнослужителя, сообщает Азия Плюс.

Это житель кишлака Окгаза, раннее судимый 34-летний Юсуф Сафаров, 30-летний Анвар Абиров - житель джамоата Гулистон района Джалолиддини Балхи и его односельчанин - 28-летний Темир Курбонбоев. Еще один житель района Балхи - Навруз Зулфикоров находится в розыске.

При задержании у подозреваемых обнаружен сейф, изъяты 6,3 тысяч долларов и 40 тысяч сомони (более $4 тыс).

В отношение подозреваемых возбужденно уголовное дело по статье 249 (разбой), они помещены в СИЗО.

Источник в прокуратуре сообщил «АП», что подозреваемые в первом часу ночи 19 ноября проникли в жилой дом жителя кишлака Янгихаёт Вахшского района, пенсионера Мухриддина Файзиддинова.

Угрожая ножом хозяевам дома, они вынесли сейф, в котором находилось более 6 тысяч долларов и 40 тысяч сомони, в общем - около 10 тысяч долларов.

После поступления сигнала об ограблении в правоохранительные органы была организована следственная группа по задержанию преступников и объявлен план «Перехват», в результате чего преступники были задержаны.

Предварительное расследование продолжается, добавил источник.

Ранее сообщалось, что жертвой ограбления стал известный в регионе священнослужитель - Эшони Мухриддин. Он вместе со своим сыном долгие годы преподавали в медресе при духовном управлении мусульман Хатлонской области.

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