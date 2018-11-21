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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Шереметьево взлетающий самолет насмерть сбил человека

CA-NEWS (CA) - Вылетающий из Шереметьево самолёт рейса Москва - Афины при рулении на взлёт столкнулся с мужчиной, который в результате погиб. Об этом ТАСС сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«В аэропорту Шереметьево, при движении ВС (воздушного судна) рейса Москва - Афины по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета, в 20:10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом, - сказала она. - По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине».

По словам Захаренковой, на место инцидента незамедлительно прибыли бригады центра «Медицина катастроф» и скорой помощи, сотрудники службы авиационной безопасности и транспортной полиции.

Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий, уточнила она.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

«По предварительным данным, сегодня около 20:10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением Шереметьево - Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина», - сообщил следственный комитет РФ в мессенджере Whatsapp.

По данному факту начата проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Прокуратура также начала проверку исполнения требований закона об обеспечении авиационной безопасности после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево.

«В связи с происшествием Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об обеспечении транспортной и авиационной безопасности. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

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