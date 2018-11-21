В Узбекистане у певца San Jay требовали сбрить бороду для получения лицензии

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане у певца Санжара Джавбердыева, выступающего под псевдонимом San Jay, «Узбекконцерт» потребовал сбрить бороду для получения лицензии.

Уроженец Навои много лет жил и работал в России, где в 2010 году получил звание Народного артиста Чеченской Республики, около двух лет назад вернулся на родину, сообщили vesti.uz.

Певец исполняет песни на русском, узбекском, таджикском и других языках.

По его словам, он хотел получить лицензию только для трансляции своих песен по радио, а не на телевидении, но все равно получил отказ.

"У меня 40 песен на узбекском, я хочу, чтобы песни на узбекском звучали в Америке, Европе и так далее. Почему мы не можем делать нормальную музыку, почему нам ставят рамки", - возмутился певец.

Директор «Узбекконцерта» Одилжон Абдукахоров в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» сообщил, что решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии принимает группа представителей творческого содействия при Совете по развитию и координации национального эстрадного искусства, а не «Узбекконцерт».

"В группе состоят известные народные артисты, современные, всего 15 человек. Есть свои критерии: они оценивают голос, песни, текст, талант. На основе требований положения они выносят решение", — сообщил он.

Глава «Узбекконцерта» отметил, что Санжар Джавбердиев будет приглашен на следующее заседание группы, которое проводится каждые 15 дней. «Он будет приглашен на заседание. Пусть приходит с бородой. Решение о выдаче или отказе примет группа», — сказал он.