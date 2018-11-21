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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане осуждена транснациональная группа, продававшая синтетические наркотики через Интернет

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане пресечена деятельность транснациональной группы, более 1,5 лет распространявшей синтетические наркотические средства посредством интернет-магазина.

Как сообщает прокуратура города Астаны, с апреля 2016 года по октябрь 2017 год 11 участников группы, дистанционно руководимые гражданином России, получали сильнодействующие вещества из стран ближнего и дальнего зарубежья, расфасовывали на мелкие партии, а затем распространяли их в Астане, Алматы, Караганде и Актобе.

Для этого была разработана система конспирации с возможностью оплаты за товар посредством терминалов «Qiwi», что затруднило процесс выявления фактов распространения.

Объемы продаж только в Астане составляли 300 доз в сутки.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны виновные лица приговорены к наказаниям в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет. Судебный акт вступил в законную силу.

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