МТС зарезервировала $850 млн. под компенсацию за взятки в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи с расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее, также по делу о взятках в Узбекистане, холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн, передает РБК.



Сотовая компания МТС создала резерв в размере 55,8 млрд руб. (около $850 млн по текущему курсу ЦБ) «в качестве потенциального обязательства в отношении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции США». Об этом говорится в поступившей в РБК презентации финансовых результатов по итогам третьего квартала 2018 года.

Как пояснил представитель компании, речь идет о расследовании, касающемся работы МТС в Узбекистане. «Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он.

В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования TeliaSonera), поскольку все три компании торговались на американских фондовых биржах. Как говорилось в иске Минюста в суд Южного округа Нью-Йорка к офшорным компаниям Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited, следствие связывало эти компании с чиновником, являющимся близким родственником президента Узбекистана Ислама Каримова. Его имя не называлось, но под описание подходила дочь президента Гульнара Каримова. Следствие посчитало, что МТС и Veon выплатили связанным с ней юрлицам более $500 млн коррупционных платежей. Деньги требовались, чтобы побудить чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем.

В частности, МТС вышла на рынок Узбекистана в августе 2004 года, купив 74% местной компании «Уздунробита» за $121 млн. При этом за 33% акций МТС заплатила $100 млн офшору Swisdorn, а за 41% — лишь $21 млн американской International Communication Group. Таким образом, цена для компании, связанной с дочерью президента, была в шесть раз выше, чем для американского продавца. В целом Минюст США насчитал между МТС и Swisdorn с Takilant как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн. В отношении VimpelCom было зафиксировано семь подозрительных сделок на сумму $133,5 млн.

В феврале 2016 года VimpelCom договорилась об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив $795 млн. В сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф $965 млн.

Еще до начала расследования в США МТС была вынуждена уйти из Узбекистана. В 2012 году власти страны лишили компанию, которая являлась на тот момент лидером рынка, лицензий на оказание услуг, и «Уздунробита» прекратила работу, а впоследствии была обанкрочена. В связи с этим по итогам второго квартала 2012 года МТС списала долгосрочную стоимость активов в Узбекистане в размере $579 млн. Кроме того, компания зарезервировала $500 млн под налоговые и антимонопольные обязательства, которые могут возникнуть в результате различных судебных разбирательств в Узбекистане. В итоге МТС получила во втором квартале 2012 года убыток в размере $681,8 млн.

В сентябре 2014 года МТС безвозмездно получила 50,01% в уставном капитале Universal Mobile Systems (​UMS). Запуск сети мобильной связи UMS в коммерческую эксплуатацию состоялся 1 декабря 2014 года. Однако в августе 2016 года МТС продала свою долю партнеру по этому активу — ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения», созданному при Госкомитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана. Сумма сделки не раскрывалась. По мнению экспертов, продажа актива была связана с тем, что власти США начали расследование.