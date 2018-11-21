Турция передала США список из 84 граждан, имеющих отношение к организации ФЕТО

CA-NEWS (CA) - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что передал госсекретарю США Майку Помпео и советнику Белого Дома по нацбезопасности Джону Болтону список 84 членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (ФЕТО), экстрадиции которых Турция требует от Соединенных Штатов. Об этом глава турецкого МИД заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Помпео в Вашингтоне, передает Anadolu.

Так же затронув тему расследования инцидента с саудовским журналистом Джамалем Хашогги Чавушоглу подчеркнул, что Турция настаивает на полном прояснении всех обстоятельств убийства обозревателя. Дипломат отметил, что эта позиция Анкары доведена до сведения США.

По словам Чавушоглу, в деле Хашогги есть невыясненные вопросы. При этом он добавил, что «Турция хочет установить, от кого исходил приказ об убийстве журналиста».

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Турция рассматривает дело Хашогги как преступление, на которое нужно пролить свет, а не как политический вопрос.

Также глава турецкой дипломатии указал на недопустимость попыток замять инцидент в саудовском консульстве из-за желания сохранить взаимовыгодное сотрудничество с Эр-Риядом. «Многие страны не хотят портить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства Хашогги, мы тоже этого не хотим. Однако на это преступление нужно пролить свет», - сказал Чавушоглу.

Комментируя тему взаимодействия Анкары и Вашингтона в рамках сирийского урегулирования дипломат сообщил, что в ближайшие дни представители Турции и США обсудят вопрос распространения дорожной карты по Мюнбичу и на другие регионы Сирии.

Напомним, в Турции вечером 15 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота. Группа офицеров заявила, что берет управление страной в свои руки. Военные смогли на несколько часов взять под контроль главные улицы, мосты и несколько стратегически важных зданий в Анкаре и Стамбуле, но вскоре мятеж был подавлен, а его участники арестованы.

Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, и потребовали его экстрадиции. В ходе расследования в Турции были задержаны тысячи человек, а ФЕТО - это собирательное название ряда организаций, которые связаны с движением "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена.