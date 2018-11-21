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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде проходит международная выставка «Нефть и газ Туркменистана-2018»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде стартовали XXIII Международная выставка и форум «Нефть и газ Туркменистана-2018».

Как сообщает государственное информационное агентство, в этом году на выставке разместили свои стенды около 50 компаний из более 30 стран, а также подразделения отечественного ТЭК. В залах выставочного центра представлены продукция и услуги в области разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, глубокого бурения, морской разведки и сооружения береговой инфраструктуры, необходимой для реализации проектов на Каспии, модернизации действующих и строительства новых трубопроводов, наращивания мощностей по переработке нефти и газа, увеличения отдачи скважин.

Значимое место в экспозиции было отведено эко-новациям и перспективным разработкам из области возобновляемых источников энергии, повышения экологической безопасности на предприятиях.

В ходе форума представители компаний и предприятий, занятых как в нефтегазовой сфере, так и в металлургической, химической, машиностроительной, энергетической отраслях, в промышленной индустрии получат возможность не только продемонстрировать свою продукцию и потенциал, но и расширить партнерские связи, повысить эффективность деловых контактов.

Выставка продлится до 22 ноября.

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