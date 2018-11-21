Три основания, приведшие прошлое правительство Монголии к отставке, и семь, которые могут «проводить» нынешнее

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 20 ноября текущего года 27 парламентариев внесли в парламент (Великий Государственный Хурал - ВГХ) предложение об отправке нынешнего правительства Ухнаагийна Хурэлсуха в отставку. Члены парламента, подписавшиеся за отправку кабинета министров, сошлись во мнениях по семи основаниям и обратились к председателю парламента разрешить этот вопрос согласно законодательству в кратчайшие сроки, передает Монголия Сейчас.

Год с лишним назад общественность наблюдала такую же картину. Власть предержащая Монгольская народная партия (МНП) под руководством тогдашнего лидера партии Миэгомбын Энхболда одержала победу в парламентских выборах 2016 года и получила 65 мест в парламенте. Среди парламентской группы и кабинета министров, которые все являются членами парламента, нашлись те, кто привели власть к нестабильности. Тогда многие прогнозировали, что «большинство от МНП не отправит правительство в отставку», говорится в статье.

Теперь же, по истечению года с лишним после отставки правительства Жаргалтулгын Эрдэнэбата по трём основаниям нынешнее правительство, возглавляемое лидером МНП Ухнагийном Хурэлсухом, находится на «краю пропасти». Ниже представляем сравнения трёх оснований отправки в отставку предыдущего кабинета министров Ж.Эрдэнэбата и семи оснований, выдвинутых очередными парламентариями от правящей политической силы для «свержения» правительства У.Хурэлсуха.

В этих трёх основаниях, внесённых 30 парламентариями во главе с членом ВГХ Т.Аюурсайханом, было указано:

1. Заключены концессионные договора с компаниями, имеющими прямое и непрямое отношение к членам правительства.

2. Нарушены условия долгосрочного стабильного предоставления детских пособий и потеряно доверие граждан.

3. Привели партию к поражению в президентских выборах.

Правительство Ж.Эрдэнэбата тогда в лице начальника управления по делам правительства Ж.Мунхбата давало такие объяснения: «В отношении семи договоров о концессии, большинство из них были разрешены до формирования этого правительства и этот кабинет министров привёл их лишь «в форму». Что же касается вопросов предоставления детских пособий, повышения и уменьшения размеров налогов, — это решения, принятые чисто парламентом. Повышение размеров налогов и снижение детских пособий не являются правительственными решениями. Эти вопросы обсуждались руководящим советом и парламентской группой от МНП, а окончательное решение было принято парламентом, причём это решение тех, кто поставил здесь свои подписи. Поэтому разговоры о плохой работе правительства не являются причиной, а лишь поводом».

Теперь же представляем семь оснований для отправки нынешнего правительства У.Хурэлсуха в отставку:

Первое – требование о привлечении к ответственности членов кабинета министров и руководящих должностных лиц партии, чьи имена связаны с фондом развития малого и среднего предпринимательства. До сегодняшних дней они не привлечены к ответственности. Более того, обнародована информация о возможном участии премьер-министра в вопросе предоставления кредитов через начальника правительственной рабочей службы.

Второе – Премьер-министр заявил о том, что не может работать в рамках Конституции и провёл встречу, подстрекающую на проведение различных митингов народом.

Третье – Премьер-министр не может привлечь к ответственности проверяемых правоохранительными органами министра финансов Ч.Хурэлбаатара по делу о спекуляции иностранному гражданину лицензии “Хотгор шанга” и министра Н.Цэрэнбата по делу в отношении перевода бюджетных средств компании своего родственника.

Четвёртое – в ходе разработки госбюджета Монголии на 2019 год, несмотря на неоднократные предложения об оказании поддержки и развития экспортных предприятий, занимающихся производством негорнорудной продукции, и финансировании “промышленных комбинатов” со стороны президента Монголии Халтмагийна Баттулги, Правительство внесло на рассмотрение парламента (ВГХ) законопроект о госбюджете, не отразив эти предложения. ВГХ не вправе повышать размер доходов и расходов бюджета, внесённого в парламент, и из-за того, что не было возможности вносить такие изменения в бюджет, в котором осуществлены распределения на каждого ответственного за бюджет, на отрасли, аймаки, столицу, сомоны и районы, ВГХ пришлось утвердить внесённый Правительством бюджет. Президент Х.Баттулга полностью наложил вето на бюджет и теперь сложилась ситуация того, что Монголия встретит 2019 год без утверждённого бюджета. За это должен нести ответственность премьер-министр У.Хурэлсух, отмечается в статье.

Пятое – не уделяется внимание вопросу о привлечении средств, размещённых в офшорных зонах, и не предпринимаются меры. Не проводятся конкретные работы в этом направлении.

Шестое – Премьер-министр У.Хурэлсух, который не смог защитить госслужащего на рабочем месте, должен понести политическую ответственность за страшное преступление, в котором госслужащий умер из-за его избиения на рабочем месте. Также иностранные спецслужбы не раз заявляли о том, что проводили на территории Монголии спецоперации по согласованию с Правительством, что стало посягательством на независимость Монголии.

Седьмое – Сегодня, благодаря результатам работы предыдущего Правительства и финансирования, предоставляемого МВФ, монгольская экономика восстанавливается и виден рост показателей. Но за последний 1,4 года работы Правительства У.Хурэлсуха идёт экономический спад, повысились цены на топливо, резко упал курс монгольского тугрика к доллару, что стало тяжёлым грузом для народа. Правительство У.Хурэлсуха не может выполнить обязательства по регулированию экономики в согласовании с задачами по обеспечению национальной экономической безопасности и развития всех секторов промышленности и социального развития населения.

Сейчас монгольское общество ждёт объяснений и разъяснений правительства по данным семи основаниям. Имеется 7 суток на рассмотрение вопроса в ВГХ и 7 суток – на обсуждение сессией монгольского парламента.