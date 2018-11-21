ООН оценил вклад Монголии в укрепление доверия в Северо-Восточной Азии

CA-NEWS (MNG) - Помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Йенч высоко оценил придаваемую Монголией многостороннему сотрудничеству значимость, более того, отметил, что двусторонние и многосторонние отношения Монголии, развиваемые с региональными странами, вносят ценный вклад в дело сохранения мира и безопасности, укрепления доверия в Северо-Восточной Азии и подчеркнул, что департамент политики ООН с удовлетворением поддерживает инициативу «Улан-Баторский диалог», сообщает Монголия Сейчас.

Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар так же ознакомил Мирослава Йенча с инициативой монгольской стороны — «Награда за будущий мир, прогресс и процветание» для молодых дипломатов и исследователей в связи с особой важностью доверия, диалогов и дипломатических методов в сохранении мира и безопасности не только в регионе, но и во всём мире. Со стороны Генсека ООН по политическим вопросам высоко оценена данная инициатива и выражена готовность в изучении возможностей сотрудничества в этом направлении.

Стороны также пришли к договорённости о совместной организации в монгольской столице в 2019 году семинара «Молодёжь, мир, безопасность» для молодёжи стран Северо-Восточной Азии.