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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Поверенный в делах посольства США в Таджикистане обсудил с чиновниками бунт в худжандской колонии
Предыстория: На севере Таджикистана заключенные одной из тюрьм устроили бунт: есть погибшие и сбежавшиеПродолжение: Послы западных стран призывают Таджикистан должным образом расследовать бунт в худжандской колонии

CA-NEWS (TJ) - Поверенный в делах посольства США в Таджикистане 20 ноября обсудил с руководством Генеральной прокуратуры и МИД РТ вопросы, связанные с бунтом в худжандской колонии. Об этом Радио Озоди сообщили в посольстве США в Таджикистане.

Кевин Коверт поинтересовался предпринятыми шагами в расследовании нарушений при подавлении бунта.

Американский дипломат настоял на том, что власти Таджикистана при расследовании бунта в худжандской колонии придерживались нормам закона, отметили в американском диппредставительстве.

Посольство США в Таджикистана продолжает следить за ситуацией с правами человека в Таджикистане, подчеркнули американские дипломаты.

Во время бунта в худжандской колонии №3/3, по неофициальным данным, погибли около 50 человек, ранения получили десятки заключенных. Шесть охранников колонии были доставлены в больницу.

Накануне послы западных стран встретились с таджикскими правозащитниками с целью получения информации о бунте в худжандской колонии строгого режима, который вспыхнул в ночь с 7 на 8 ноября. На встрече в посольстве Великобритании в Таджикистана участвовали посол этой страны Хью Филпотт, глава представительства Европейского Союза в Таджикистане Мэрилин Йосефсон, Поверенный в делах посольства США Кевин Коверт и представители Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Власти Таджикистана до сих пор не прокомментировали бунт в худжандской колонии.

Ранее сообщалось, что начальник худжандской колонии строгого режима №3/3 Файзулло Сафарзод помещен под предварительный арест до окончания расследования факта подавления бунта в ввереном ему исправительном учреждении.

Подавление бунта в худжандской колонии, повлекшее за собой такое большое количество людских жертв, считается самым кровавым подавлением беспорядков в исправительных учреждениях Таджикистана.

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