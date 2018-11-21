ЕБРР проведёт диагностику рынка капитала в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - ЕБРР организует конференцию на тему: «Развитие денежного рынка и рынка капитала в поддержку экономического роста в Узбекистане» в столице страны, Ташкенте, при содействии Правительства Республики Корея. Данная конференция станет стартом для проведения диагностики рынка капитала в стране, сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте.

Целью конференции является запуск мероприятий, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании (МоВ), подписанным между Республикой Узбекистан и ЕБРР в августе 2018 года. Документ предусматривает укрепление банковского и финансового секторов Узбекистана; развитие местных рынков капитала; улучшение финансового посредничества, а также углубление и диверсификация источников финансирования для местных заемщиков и улучшение доступа к финансированию в местной валюте.

В число ключевых спикеров войдут заместитель премьер-министра и министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров, директор департамента ЕБРР по вопросам национальной валюты и развитию рынков капитала Андре Кюсвек, и Кю Хонг Чо, директор Совета директоров ЕБРР, представляющий Корею, Австралию, Новую Зеландию и Египет.

Наряду с прочими мерами, предусмотренными в Меморандуме о взаимопонимании это поможет в совершенствовании нормативно-правовой базы финансового рынка и развитии межбанковского рынка в национальной валюте с конечной целью создания хорошо функционирующих рынка облигаций и фондового рынка в Узбекистане.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 9,3 млрд. евро в рамках 61 проекта в экономику страны.