Мирзиёев ознакомился с ходом строительства международного делового центра “Tashkent City”

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября вновь ознакомился с ходом строительства международного делового центра “Tashkent City”.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на территории будущего центра, разделенной на семь лотов, возводятся бизнес-центры, гостиницы, конгресс-хол, офисы, многоквартирные дома, рестораны и другие объекты.

Президент ознакомился с макетами номеров и залов пятизвездочной гостиницы. Уделив внимание каждой детали номеров, глава государства дал указания касательно их дизайна и удобств.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по строительству конгресс-холла на основе мировых стандартов, созданию необходимых удобств для приема крупных делегаций.

Президент ознакомился также со строительством жилищного комплекса Gardens Residence, осмотрел построенные для демонстрации двух и четырехкомнатные квартиры. Жилищный комплекс, занимающий 8 гектаров площади, будет состоять из 9 многоквартирных домов.

Глава государства отметил, что узбекский народ достоин жить в таком жилье, возведенном на основе стандартов развитых стран Европы и Азии, квартиры в нем будут предоставляться узбекистанцам. Продажа квартир будет осуществляться на основе долгосрочных льготных кредитов.