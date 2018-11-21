Мирзиёев ознакомился с ходом строительства международного делового центра “Tashkent City”

- Узбекистан, общество
- 11:03, 21 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября вновь ознакомился с ходом строительства международного делового центра “Tashkent City”.
Как сообщила пресс-служба главы государства, на территории будущего центра, разделенной на семь лотов, возводятся бизнес-центры, гостиницы, конгресс-хол, офисы, многоквартирные дома, рестораны и другие объекты.
Президент ознакомился с макетами номеров и залов пятизвездочной гостиницы. Уделив внимание каждой детали номеров, глава государства дал указания касательно их дизайна и удобств.
Шавкат Мирзиёев дал поручения по строительству конгресс-холла на основе мировых стандартов, созданию необходимых удобств для приема крупных делегаций.
Президент ознакомился также со строительством жилищного комплекса Gardens Residence, осмотрел построенные для демонстрации двух и четырехкомнатные квартиры. Жилищный комплекс, занимающий 8 гектаров площади, будет состоять из 9 многоквартирных домов.
Глава государства отметил, что узбекский народ достоин жить в таком жилье, возведенном на основе стандартов развитых стран Европы и Азии, квартиры в нем будут предоставляться узбекистанцам. Продажа квартир будет осуществляться на основе долгосрочных льготных кредитов.