Депутаты просят Минобразования создать в Казахстане комфортную среду для слабовидящих детей

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса от фракции «Ак жол» просят Министерство образования и науки создать комфортную среду для слабовидящих детей, число которых в Казахстане, по неподтвержденным данным, составляет более 3 тысяч.

В запросе парламентариев на имя главы ведомства Ерлана Сагадиева, незрячие дети имеют право на полноценную жизнь, в том числе на получение бесплатного среднего образования, но они не могут учиться даже в коррекционных классах общеобразовательных школ и учатся в специальных интернатах. Существующие школы-интернаты не обеспечивают охват всех слабовидящих и незрячих детей школьного возраста. Кроме того, такие школы есть не во всех областях. За последние 3 года открыты специализированные классы для незрячих детей в городах Астана, Актау и Актобе. А специализированные группы в дошкольных учреждениях и вовсе являются редкостью. Материальное обеспечение таких учреждений образования так же оставляет желать лучшего – не хватает книг со специальным шрифтом, тифлотетрадей, тифлооборудования и т.п. Единственная в стране организация, занимающаяся изданием учебников и учебно-методических пособий с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля, выпускает их только для 1 и 2 классов. Цены на такие учебники начинаются от 16 тыс. тенге и выше.

Еще одной из главных проблем в работе с этой категорией детей является недостаток учителей – тифлопедагогов. На кафедрах «Дефектологии» большинства педагогических вузов страны готовят психологов, педагогов-логопедов, реже сурдо- и олигофренопедагогов. И только педагогический университет им. Абая готовит тифлопедагогов. Также, по мнению специалистов, для обучения детей с нарушениями или полным отсутствием зрения требуется разработка более гибких Государственных стандартов образования, учитывающих их индивидуальные особенности - существующие стандарты не предусматривают адекватность оценки детей-инвалидов.

В связи с этим фракция «Ак жол» считает необходимым увеличить госзаказ на подготовку тифлопедагогов, создать группы для незрячих и слабовидящих детей в дошкольных организациях образования в зависимости от потребности региона, предусмотреть специализированные школы-интернаты для незрячих и слабовидящих детей в каждом регионе Казахстана, предусмотреть стимулирование труда, учет интересов педагогов, работающих с детьми с особыми потребностями, создать самостоятельные кафедры тифлопедагогики в колледжах и вузах, разработать государственный общеобразовательный стандарт для школ, занимающихся обучением детей с нарушением зрительных функций.