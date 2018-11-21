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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия передала противоэпидемические лаборатории Узбекистану, Кыргызстану и Монголии

CA-NEWS (UZ) - Глава Роспотребнадзора России Анна Попова передала мобильные противоэпидемических лаборатории Кыргызстану, Монголии, Узбекистану и Гвинее. Церемония передачи ключей от лабораторий состоялась на Межгосударственной научно-практической конференции "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ", которая 20 ноября началась Саратове, сообщает ТАСС.

"За последние три года в страны СНГ было передано 12 мобильных лабораторий", - сказала Попова, отметив, что работа велась, в том числе, в чумных очагах.

Уникальные мобильные противоэпидемиологические комплексы не имеют аналогов в мире по уровню биологической безопасности и производительности. Лаборатория состоит из шести комплексов и может быть доставлена в любую точку планеты всего за сутки. Комплекс способен обследовать в сутки от 500 до 3 тыс. проб материала на особо опасные инфекции и загрязняющие вещества биологический материал, пищу, воздух, воду. Предусмотрена работа 35 сотрудников.

Межгосударственная научно-практическая конференция "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ" проходит в Саратове 20-21 ноября. В конференции принимают участие более 500 человек из 13 государств, в том числе, из России, Армении, Молдавии, Узбекистана и др.

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