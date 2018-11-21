В ООН осудили массовую слежку правительств за электронной коммуникацией населения

CA-NEWS (CA) - В новой резолюции Генеральная Ассамблея вновь подтвердила, что никто не должен подвергаться «произвольному или противоправному» вмешательству в его или ее частную и семейную жизнь и посягательствам на неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции. Это право закреплено в статье 12 Всеобщей декларации прав человека и статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Генеральная Ассамблея подтверждает, что права, которые люди имеют в офлайновой среде, включая право на неприкосновенность частной жизни, должны быть защищены и в онлайновой среде», - говорится в принятой резолюции.

Политика многих государств, касающаяся слежки, покрыта тайной. Зачастую она сопряжена с тем, что частные кампании, в частности провайдеры услуг в сфере цифровых технологий, предоставляют государственным органам полный доступ к информации и данным своих клиентов, не уведомляя их об этом.

В принятой сегодня резолюции содержится призыв ко всем государствам отказаться от такой практики и «не требовать от коммерческих структур принятия мер, которые бы произвольным или противоправным образом ущемляли право на неприкосновенность частной жизни».

Авторы резолюции потребовали от государств гарантировать, что «при любом ограничении права на неприкосновенность частной жизни будут приниматься во внимание законность, необходимость и соразмерность такого ограничения».