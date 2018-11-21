В Улан-Баторе открылся торговый центр, один из крупных по продаже кашемира в мире

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе открылся крупный торговый центр (ТЦ) «Галерея Улаанбаатар» и он является одним из самых крупных в мире по продаже кашемировых одежд, предоставив отечественным ведущим производителям кашемира торговую площадь в 2500 кв.метров, сообщает Montsame.

Лидирующие в области кашемирового производства компании «Говь» и «Гоео» занимают первые два этажа галереи, непосредственно примыкающего к центральной площади столицы.

Конструкция здания представляет собой смесь современного и классического стиля, каждый его этаж, на которых располагаются магазины «Говь» и «Гоео». В этих магазинах отечественных брендов можно найти полный каталог товаров, начиная от варежек, перчаток, жакетов, кардиганов, блузок и джемперов, жилетов, курток, пальто и полупальто, носков, различных головных уборов, заканчивая различными аксессуарами, качество продукции подтверждается сертификатом фабрики «Говь» и «Гоео». Кроме того, на теках магазинов размещена полезная информация о том, как ухаживать за изделиями из кашемира, что бы они хорошо выглядели и долго служили. К услугам посетителей также три надземных этажа и наружная парковка.