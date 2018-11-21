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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан намерен освободить от налогов китайские, узбекские и туркменскую компании, которые построят соцобъекты в республике

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан намерен предоставить налоговые льготы двум китайским, двум узбекским и одной туркменской компаниям, которые построят школы и больницу в различных регионах республики. Соответствующую норму в закон о государственном бюджете на 2019 год предлагает внести правительство, сообщает Asia-Plus.

Так, от налога на добавленную стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль предлагается освободить строительство школ в селе Элок Файзабадского района и в селе Чорда города Вахдат. Строит эти школы китайская компания «TBEA».

Аналогичные льготы будут представлены другой китайской копании - «Синохайдро»: она намерена возвести школы в городах Бохтар, Леваканд и в районе Дангара.

Получит льготы и посольство Туркменистана в Таджикистане, которое возводит общеобразовательную школу в хозяйстве Эргаш Султонов района Дусти на 540 учеников.

Узбекские компании, строящие в районе Спитамен общеобразовательную школу на 630 мест и здравоохранительный комплекс в районе Кубодиён, тоже будут освобождены от налогов.

Кроме того, импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными подрядчиками для строительства вышеназванных объектов, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин по перечню и объему, утверждаемому правительством Таджикистана.

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