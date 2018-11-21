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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Таджикистана сообщило о добровольном возвращении на родину трех подозреваемых в экстремизме

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает о возвращении на родину с покаянием трех граждан страны, находящихся в розыске по подозрению в экстремизме.

Как сообщает официальный сайт МВД республики, с раскаянием в правоохранительные органы явились граждане: Махмудов Назри Назирмадович, житель города Душанбе, 1964 г.р., житель города Гиссара Джобиров Олимджон Хотамович и 39-летний житель района Восе Косимов Бахтиер Шарифович.

По данным источника, указанные граждане находились в розыске и скрывались за рубежом. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье 307 (создание экстремистского сообщества) УК Таджикистана.

Отмечается, что благодаря усилиям милиции, мужчины были возвращения на родину и явились в органы внутренних дел с раскаянием.

Учитывая добровольное возвращение и истинное раскаяние, указанные граждане отпущены на свободу и находятся в кругу своих семей.

За 10 месяцев текущего года милицией города Душанбе из-за рубежа возвращены 10 жителей столицы и близлежащих районов, которые разыскивались за экстремизм.

Учитывая добровольное возвращение и раскаяние, все они находятся на свободе.

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