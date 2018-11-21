В мире среди подростков набирает популярность новая смертельная игра «Fire Challenge»

CA-NEWS (CA) - Руководство больниц в городах Англии и Уэльса бьет тревогу - все больше подростков оказываются на больничной койке с серьезными увечьями и ожогами. По предположению врачей, они участвуют в распространяющейся через соцсети игре Fire Challenge, в результате участия в которой участники получают ожоги. Они снимают процесс на видео и публикуют эти видео соцсетях, сообщает Би-Би-Си.

По данным британских СМИ, особенно могло случаев зарегистрировано в последнее время в Уэльсе. Появилась игра четыре года назад в США.

Пластический хирург из Морристоне Джереми Ярроу связывает поведение молодых людей с необходимостью громче заявить о себе в сетях.

"Я понимаю, что сегодня на подростков оказывается давление. Им приходится рисковать и участвовать в таких играх, чтобы заявить о себе и увеличить свою популярность в сетях. Но если говорить о пациентах, я могу сказать, что результаты - прямо противоположны желаемому. Некоторые оказываются в реанимации, а у многих остаются шрамы на всю жизнь", - предупреждает Джереми Ярроу.

Тема подстрекательства подростков к увечьям, и в крайних случаях к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В ней шла речь о закрытых группах в сети "ВКонтакте", многие из которых использовали в названии и в оформлении в качестве символов китов. Предположительно, через эти группы детей подталкивали к самоубийству.

За два года с момента публикации предположительно под воздействием соцсетей десятки подростков по всему миру ушли из жизни, а в сетях появились новые группы и инициативы подобного рода.

Подростков пугает Момо

Казалось, что история с "Синим китом" повторяется, когда в начале минувшего лета мир узнал об игре Момо (Momo Challenge). Это онлайн-поветрие пришло из Латинской Америки.

Устрашающее создание в виде женского бюста на курьих ножках с мертвенно-бледным лицом и выпученными глазами как будто запугивало пользователей в сети и обещало им скорую смерть.

Началась игра в одном из сообществ в "Facebook". Участникам предложили связаться с неизвестным номером, а затем Момо в WhatsApp и других сетях призвала писать ей всех, "кто не боится", а иначе угрожала "страшным проклятием".

Алгоритм действий всегда похож: "существо" вступает в переписку на языке пользователя, иногда звонит или предлагает позвонить е. Пока пользователь слушает нарезку ужасающих звуков, программа получает доступ к информации на гаджете.

Само изображение Момо создала Link Factory - японская компания, специализирующаяся на спецэффектах. Скульптуру мифологического существа женщины-птицы впервые показали на выставке Vanilla Gallery в 2016 году.