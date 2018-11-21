В Караганде столкнулись автобус и грузовик, погиб пассажир

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 21 ноября в Бухар-Жырауском районе на 982 километре автодороги Кызылорда–Павлодар.

В салоне автобуса находились 45 человек, двух пассажиров при ударе зажало, один из них, 1990 года рождения, скончался. 9 человек, в том числе ребенок, с различными травмами доставлены в городскую больницу Караганды.