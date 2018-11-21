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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Что есть в багажнике автомобиля Путина?

CA-NEWS (CA) - В соцсетях появилось видео с открытым багажником машины Aurus проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик был опубликован в Twitter журналистами РИА Новости.

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