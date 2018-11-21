Что есть в багажнике автомобиля Путина?
- Азия и мир, политика
- 12:47, 21 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - В соцсетях появилось видео с открытым багажником машины Aurus проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик был опубликован в Twitter журналистами РИА Новости.
Для тех, кто мечтал заглянуть в багажник Путина и Медведева pic.twitter.com/M9k47xJ3Ww— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 ноября 2018 г.
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