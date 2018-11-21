В Астане задержан подозреваемый в разбое иностранец
- Казахстан, происшествия
- 13:02, 21 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Астане по подозрению в совершении разбойного нападения задержан 27-летний гражданин Азербайджана.
По данным Департамента полиции города, задержанный при попытке украсть деньги из кассы цветочного киоска нанес телесные повреждения продавцу.
Проводится досудебное расследование, проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории города.
Он водворен в изолятор временного содержания.
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