В Таджикистане главарь группы, напавшей на иностранных велотуристов, получил пожизненное заключение

CA-NEWS (TJ) - Хусейн Абдусамадов, главный фигурант по уголовному делу о нападении на иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара, приговорен к пожизненному заключению, передает centralasian.org.

Хусейн Абдусамадовов, главарь группы, напавшей на иностранных велотуристов в Дангаре в июле этого года, признан виновным по всем 9 статьям УК РТ: убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участии в боевых действиях за рубежом и т.д.

Двое других подсудимых – Кароматулло Ганиев и Бехруз Сафоев, которые обвинялись в участии в преступном сообществе и участии в экстремистской организации, проведут в колонии 16 лет. Приговор по данному делу был вынесен в среду, 21 ноября.

12 других подсудимых, признанных виновных в недонесении о преступлении, получили сроки от 1 до 1,5 лет лишения свободы. Исполнение приговора в отношении Бахринисо Хайдаровой, единственной женщины среди подсудимых, отсрочен ввиду наличия маленького ребенка.

В понедельник, 19 ноября, государственный обвинитель запросил Верховный суд приговорить Хусейна Абдусамадова к пожизненному заключению, а Кароматулло Ганиева и Бехруза Сафоева – к 18 годам лишения свободы. Выездной судебный процесс проходил в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана.

29 июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники напали на велотуристов с топорами и ножами. В теракте погибли четверо иностранцев, двое получили тяжелые увечья.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», вместе с тем власти Таджикистана обвиняют в этом запрещенную в стране Партию исламского возрождения и Иран.